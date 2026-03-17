Если нужно остановить "Шахед" в ОАЭ или Европе, мы можем это сделать, - Зеленский

Президент Украины отметил, что в случае необходимости Украина может остановить ударные иранские беспилотники в ОАЭ и Европе.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Великобритании.

Может ли Украина защитить ОАЭ и Европу от "Шахедов"?

Зеленский заявил, что Украина способна остановить вражеские ударные дроны в Европе или Эмиратах.

Если нужно остановить "Шахед" в Эмиратах – мы это можем это сделать. Если нужно остановить его в Европе или Великобритании – мы это можем это сделать. Это вопрос технологий, инвестиций и сотрудничества,

– добавил Зеленский.

Также он подчеркнул, что если Украина смогла пережить зиму, которую Россия пыталась сделать смертельной, то это доказывает эффективность украинских технологий. По словам Зеленского, украинские специалисты постоянно совершенствуют свои решения в соответствии с угрозами, которые появляются на пути или являются потенциальными.

Сколько стран обратилось в Киев за помощью?