Если обстрелы не прекратятся: в Луганской ОГА готовы эвакуировать людей
Боевики не прекращают активные обстрелы по населенным пунктам Луганщины и Донетчины. В результате обстрелов пострадали жилые дома, АЗС и ТЭС. В Луганской ОГА не исключают, что могут начать эвакуацию населения.
Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает 24 канал. Он отметил, если обстрелы не прекратятся, то придется принять решение о начале эвакуации.
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Обстрелы на Луганщине происходят хаотично
Гайдай отметил, что обстрелы боевиков – хаотичные. Поэтому невозможно предсказать, какой именно населенный пункт следующим попадет под обстрел.
Результаты циничных действий оккупантов только за 21 февраля – жуткие. Взрывом разрушена АЗС, повреждена ТЭС, также разрушениям подверглись жилые дома.
Что ранее сообщал об обстрелах Сергей Гайдай:
- Врубовка – без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома.
- Поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения.
- Счастье – без воды, тепла и света.
- Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.
- Также был обстрел в районе РЭС, рабочие покинули свои рабочие места
- Разбит коллектор теплосети в районе ТЭС. Теплообеспечение прекращено.
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Раньше на Луганщине говорили, что эвакуировать людей не собираются
Отметим, что ранее в Луганской ОГА говорили, что эвакуировать людей не собираются, однако план на всякий случай уже разработали. Гайдай отмечал, что многие владельцы санаториев и отелей на Западной Украине уже заявляли, что готовы принять людей с Востока.
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