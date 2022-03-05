Если переговоры с Лавровым могут быть содержательными, я не буду отказываться, – Кулеба

Турция пообещала 11 – 13 марта провести встречу между Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым из российского МИД. Однако информация со стороны России до сих пор не подтверждена.

В то же время Министр иностранных дел Украины возразил, что сторона России подтвердила участие в переговорах. Об этом он заявил 5 марта в прямом эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Мне неизвестно о том, что Сергей Лавров дал согласие на эту встречу,

– заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины отметил, что сегодня у Украины будет разговор с турецким коллегой, после чего он сообщит больше деталей.

Сложившийся переговорный трек, сформированные делегации со стороны России, со стороны Украины, они встречаются на территории Беларуси. Если я увижу, что переговоры могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, я не буду отказываться,

– заявил он.

Также Кулеба отметил, что весь переговорный процесс с Министром иностранных дел России потребует дополнительной работы.

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