Водночас Міністр закордонних справ України заперечив, що сторона Росії підтвердила участь у переговорах. Про це він заявив 5 березня у прямому ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.
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Зустріч Кулеби та Лаврова в Туреччині: що відомо
Мені не відомо про те, що Сергій Лавров дав згоду на цю зустріч,
– заявив Кулеба.
Міністр закордонних справ України зазначив, що сьогодні Україна матиме розмову з турецьким колегою, після чого він повідомить більше деталей.
Сформований переговорний трек, сформовані делегації з боку Росії, з боку України, вони зустрічаються на території Білорусі. Якщо я побачу, що переговори можуть бути змістовними й це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, я не відмовлятимуся,
– заявив він.
Також Кулеба зазначив, що весь переговорний процес з Міністром закордонних справ Росії потребуватиме додаткової роботи.
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