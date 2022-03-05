Водночас Міністр закордонних справ України заперечив, що сторона Росії підтвердила участь у переговорах. Про це він заявив 5 березня у прямому ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Зустріч Кулеби та Лаврова в Туреччині: що відомо

Мені не відомо про те, що Сергій Лавров дав згоду на цю зустріч,

– заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України зазначив, що сьогодні Україна матиме розмову з турецьким колегою, після чого він повідомить більше деталей.

Сформований переговорний трек, сформовані делегації з боку Росії, з боку України, вони зустрічаються на території Білорусі. Якщо я побачу, що переговори можуть бути змістовними й це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, я не відмовлятимуся,

– заявив він.

Також Кулеба зазначив, що весь переговорний процес з Міністром закордонних справ Росії потребуватиме додаткової роботи.



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