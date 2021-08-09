Если за Дугарь следят, то и за мной могут, – Кузьменко
Источник:24 канал
Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь заявила, что за ней следят. Другая фигурантка дела Юлия Кузьменко этого не замечала.
Об этом эксклюзивно рассказала детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко. Суд 4 августа изменил ей меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Также ей сняли электронный браслет.
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Она надеется, что такое решение обусловлено не изменением в руководстве Министерства внутренних дел, а в том, что суд увидел, что доказательства по ее делу являются "антидоказательствами".
Кузьменко о возможной слежке
Как рассказала врач, ей приходится привыкать к свободной жизни. За время, пока она находилась на круглосуточном домашнем аресте, изменилось немало вещей и мест.
Мне трудно сказать. Могут следить, да. Я считаю, что если за Яной (Дугарь – 24 канал) следят, то могут следить и за мной, за Андреем (Антоненко – 24 канал). Сказать, что я замечаю – нет. Но я сейчас такая немного растерянная из-за новых обстоятельств,
– подчеркнула она.
Кузьменко пояснила, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния. "Я смотрю на мир и не понимаю, где я", – добавила она.
Юлия Кузьменко прокомментировала преследование: смотрите видео
Кузьменко подозревают в убийстве: главное
- В центре Киева 20 июля 2016 года взорвали автомобиль. В нем был белорусский журналист Павел Шеремет.
- Из-за подозрения в убийстве Шеремета в декабре 2019 года задержали супругов-ветеранов АТО Владислава и Инну Грищенко, музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь.
- Кузьменко и Дугарь сейчас находятся под домашним арестом, а Дугарь – под личным обязательством.