Если за Дугарь следят, то и за мной могут, – Кузьменко

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь заявила, что за ней следят. Другая фигурантка дела Юлия Кузьменко этого не замечала.

Об этом эксклюзивно рассказала детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко. Суд 4 августа изменил ей меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Также ей сняли электронный браслет.

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Она надеется, что такое решение обусловлено не изменением в руководстве Министерства внутренних дел, а в том, что суд увидел, что доказательства по ее делу являются "антидоказательствами".

Кузьменко о возможной слежке

Как рассказала врач, ей приходится привыкать к свободной жизни. За время, пока она находилась на круглосуточном домашнем аресте, изменилось немало вещей и мест.

Мне трудно сказать. Могут следить, да. Я считаю, что если за Яной (Дугарь – 24 канал) следят, то могут следить и за мной, за Андреем (Антоненко – 24 канал). Сказать, что я замечаю – нет. Но я сейчас такая немного растерянная из-за новых обстоятельств,

– подчеркнула она.

Кузьменко пояснила, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния. "Я смотрю на мир и не понимаю, где я", – добавила она.

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