Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Коваленко в телеграмме.
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Что сказал Коваленко
Руководитель ЦПД отметил, что если подходы не изменятся, война в странах Североатлантического Альянса гарантирована.
Европа должна действовать жестче и срочно. 4 – 6 лет и будет война в Европе, там будут российские, кндровские и иранские прокси. Они нападут на Европу,
– говорится в сообщении.
По его словам, Европа должна покупать больше американского оружия и сохранить максимально американские базы.
Он добавил, что Европа сегодня должна говорить о военных в Украине, "но и рассчитывать на опыт единственной армии в Европе, умеющей воевать в современной войне – украинский опыт".
"Конечно, Путин думает, что он все "порешал" и с США все будет хорошо у него, но это совсем не так и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую еще пока можно остановить", – отметил Коваленко.