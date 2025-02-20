Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Коваленко в телеграмме.

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Что сказал Коваленко

Руководитель ЦПД отметил, что если подходы не изменятся, война в странах Североатлантического Альянса гарантирована.

Европа должна действовать жестче и срочно. 4 – 6 лет и будет война в Европе, там будут российские, кндровские и иранские прокси. Они нападут на Европу,

– говорится в сообщении.

По его словам, Европа должна покупать больше американского оружия и сохранить максимально американские базы.

Он добавил, что Европа сегодня должна говорить о военных в Украине, "но и рассчитывать на опыт единственной армии в Европе, умеющей воевать в современной войне – украинский опыт".

"Конечно, Путин думает, что он все "порешал" и с США все будет хорошо у него, но это совсем не так и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую еще пока можно остановить", – отметил Коваленко.