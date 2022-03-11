"Если пришли на нашу землю, будем на них охотиться": невероятно мощное видео наших защитников

ВСУ и другие украинские защитники смело борются против российских оккупантов. Благодаря их фантастической смелости и мастерству враг несет безумные потери и провалил все свои планы.

Отвага украинских воинов уже стала легендой, разлетевшейся по всему миру. Наши защитники показали, что настоящие супергерои – на нашей земле, а не на картинах Голливуда.

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"Если пришли на нашу землю – будем на них охотиться"

Минобороны показало вдохновенный ролик, в котором показано, как наши герои оберегают наш сон. Его просмотр вдохновляет: с такими воинами мы обязательно победим.

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