"Если пришли на нашу землю, будем на них охотиться": невероятно мощное видео наших защитников
11 марта 2022 , 20:11Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
ВСУ и другие украинские защитники смело борются против российских оккупантов. Благодаря их фантастической смелости и мастерству враг несет безумные потери и провалил все свои планы.
Отвага украинских воинов уже стала легендой, разлетевшейся по всему миру. Наши защитники показали, что настоящие супергерои – на нашей земле, а не на картинах Голливуда.
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"Если пришли на нашу землю – будем на них охотиться"
Минобороны показало вдохновенный ролик, в котором показано, как наши герои оберегают наш сон. Его просмотр вдохновляет: с такими воинами мы обязательно победим.
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