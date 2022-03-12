Если привести сюда умирать хоть миллион россиян, то оккупировать украинцев невозможно,–Зеленский

Владимир Зеленский считает, что сломать волю украинцев невозможно. Оккупировать их независимость у Путина не получится.

Такое заявление Зеленский сделал во время встречи с иностранными журналистами 12 марта, передает 24 канал.

Внимание Зеленский заявил, что не видит смелости в объединении членов НАТО ради Украины

Даже если привести сюда умирать миллион россиян, то оккупировать украинцев возможно. Можно оккупировать, заблокировать все города, засыпать все города трупами российских военных, но я считаю, что это неправильный результат, но оккупировать головы наших граждан невозможно,

– подчеркнул Зеленский.

И добавил, что это временное решение, как это было во Вторую мировую войну и в другие войны, "когда ты идешь в Европу – захватываешь города, оккупируешь их, но ты должен знать, что это временно".

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта – смотрите видео

Дополняем..