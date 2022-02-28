Если Путин хочет совершить самоубийство, пусть подражает чуваку в Берлине в 45м, – Украина в ООН

Украина добилась созыва специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины.

От Украины віступил Сергей Кислица. Именно он является постоянным представителем Украины при ООН.

Он напомнил, что Путин пугает весь мир ядерным оружием.

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"Если Путин хочет совершить самоубийство, то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен последовать примеру того чувака в берлинском бункере в мае 1945", – заявил Сергей Кислица с трибуны ООН.

Видео слов Кислицы о Путине и самоубийстве

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