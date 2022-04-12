Если Путин использовал химоружие – будет ответ, и уже есть его варианты, – Минобороны Британии

В настоящее время проверяется информация о применении в Мариуполе химического оружия. У Запада уже готовы варианты ответа, если это подтвердится.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что британское правительство "не смогло проверить" информацию. Однако если бы это доказали. Путин должен знать, что на столе есть все возможные ответы Запада.

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Важно четко отдавать себе отчет, что есть некоторые вещи, которые выходят за рамки. Применение химического оружия получит ответ, и есть варианты того, каким может быть этот ответ,

– сказал Хеппи.

Напомним, ранее мировые лидеры обещали России серьезные последствия в случае применения химического оружия. Правда, без конкретики. Так, президент США Джо Байден пригрозил России, что подход к участию НАТО в войне в Украине может резко измениться.

Запад восхищается ВСУ

Джеймс Хеппи также высоко оценил украинских военных в Мариуполе за их удивительный героизм. "Я просто думаю, что они удивительные люди, и они олицетворяют все, чем мы восхищались в ВСУ за последние шесть недель", – заявил министр.

Он также назвал зверства российских оккупантов в Буче, Гостомеле и Ирпене ужасными. И заявил, что мир еще не видит всех преступлений захватчиков, поскольку в некоторые города еще нет доступа.

Что делать в случае химической атаки / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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