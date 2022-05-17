Если Путин умрет – это не будет событием, – Пионтковский

Российские политики стали понимать, что их ждет поражение в войне. Если Путин умрет, то для них это не станет событием. В то же время сам президент России уже понимает, что его цели в войне неосуществимы.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, российские политики уже осознали поражение в войне против Украины, и они отчаянно пытаются "спасти лицо".

И потому, если завтра Путин умрет, это не будет событием. Вы же помните, что эту "новую линию" военные начали осторожно "прощупывать" еще 24 марта после заявления одного из генералов, сказавшего, что они не собирались бомбить города,

– считает Пионтковский.

Публицист заверил, что Путин этому сопротивлялся, у него полтора месяца была внутренняя борьба. "Сейчас его выступление показывает, что оно уже не в силах. За него болеют только российские пропагандисты", – добавил он.

По его мнению, выступление Путина 9 мая показало, что он понимает, что те цели, которые он планировал достичь в Украине – немыслимы. Их невозможно будет выполнить и достичь.

Пионтковский заверил, что кремлевский глава так же понимает, что окружающее его силовое руководство пытается максимально приблизить линию столкновения к границам Луганской и Донецкой областей.

"То есть сейчас характер войны идет не на уничтожение украинского государства, это "территориальный спор" с соседним государством. Путин это понимает. Так же понимают все причастные к его бункеру", – добавил публицист.

Заявления Пионтковского о Путине и войне в Украине

"Речь Путина на 9 мая напомнила последние слова преступника на международном трибунале. Он постоянно повторял о "вынужденных шагах". Путин в России уже не является решающей фигурой, он – политический труп, совершивший страшную ошибку",

На заседании ОДКБ Владимир Путин публично "проглотил" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и заявил, что России это не угрожает. Похоже, так кремлевский диктатор готовится к капитуляции, а это была только "репетиция".

"Если Владимир Путин ляжет в больницу, он временно передаст свои полномочия Николаю Патрушеву. Однако шансы навсегда перехватить власть – нулевые. В Кремле для этого достаточно других людей. Кроме того, если Путин таки умрет, российские власти будут пытаться избавиться от невыносимой ситуации с войной".

Россию, безусловно, ожидает поражение в войне против Украины. Андрей Пионтковский считает, что у россиян есть два варианта, чтобы "спрыгнуть" с войны – конец путинского режима или "выбор" мира. Подробности – читайте в статье.

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