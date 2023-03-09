Если Путин умрет, то как же суд?

Как свидетельствует история, главам государств-агрессоров удается уйти от правосудия… на тот свет. Однако если такая участь постигнет российского руководителя, состоится ли над ним трибунал и как защитить жертв? Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Игра с нулевой суммой

Путин, как и другие диктаторы, понимает, что вооруженный конфликт в Украине, широкомасштабные военные преступления, преступления против человечности и даже геноцид украинской нации, ядерный шантаж, полное пренебрежение международным правом, в случае поражения оставляют для него две опции.

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Первая – международные суды и отбывание наказания продолжительностью в остаток жизни.

Вторая – уход в иной мир самого явления "путин" вместе с несколькими актерами, играющими эту роль в зависимости от важности события.

Промежуточного варианта в форме "искренних извинений", "добровольного возмещения вреда", "ухода от власти" быть не может. Ведь неспособность международного сообщества обеспечить реализацию принципа неотвратимости юридической ответственности за тяжкие международные преступления неизбежно поставит человечество на порог новой мировой войны.

"Плохие парни" в судах

Фемида любит плохих парней, но они почти никогда не отвечают ей взаимностью. Гитлер – выбрал суицид, у Милошевича – не выдержало сердце, Каддафи – замучили, а затем убили разъяренные повстанцы, Сари – умер от старости.

Вероятно, наиболее "успешным" оказалось производство над Саддамом Хусейном в специальном суде Ирака. В итоге бывшему диктатору вынесли обвинительный приговор и наказание в виде смертной казни. Приговор был исполнен 30 декабря 2006 года. Все бы ничего, но несмотря на засекречивание имен судей, участвовавших в процессе, что председатель суда, что следственный судья, были убиты из-за своей деятельности.

Неоднократны также случаи, когда за своих вступаются "коллеги по методам управления". Так, Вильгельм II, несмотря на наличие в Версальском мирном договоре положений о привлечении его к ответственности как военного преступника, отрекся от престола и получил убежище в Нидерландах.

В свою очередь Омар аль-Башир даже после 2 ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом, спокойно путешествует по государствам Африканского Союза, ведь последние договорились не выдавать его для судебного процесса, который "может подвергнуть сомнению мир в регионе".

Нет времени для долгих дискуссий

Украинская формула мира базируется на обеспечении справедливости, в частности, путем создания специального трибунала по агрессии – единственной инстанции, которая может иметь юрисдикцию в отношении Путина, Лукашенко и других "иммунитетных" лиц. Активное обсуждение концепции суда началось в марте 2022 года. Однако, несмотря на сильные результаты деятельности компетентных органов Украины в форме резолюций и заявлений международных организаций и отдельных государств, мы все так же находимся на этапе обсуждения концепции.

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Как создать, из кого, какие материальные и процессуальные нормы применять, где судить, куда посадить – эти и другие вопросы с разнообразными вариантами ответа на долгосрочную перспективу.

Пока международное сообщество опасается, что трибуналу не хватит поддержки или легитимности, пока оно ожидает, в какой степени Россия проиграет в войне (в случае полного разгрома желающих присоединиться к созданию и деятельности суда будет гораздо больше), Путин обрастает болячками, а другие виновники – ищут государства, которые будут готовы укрыть их от закрытых глаз Фемиды.

Трансляция в ад

Средняя продолжительность судебного разбирательства в международных институтах – 10 лет. Путину – 70 лет. Если деда не скосит смерть, то, как Иенг Тирит (камбоджийская преступница), он сможет избежать правосудия из-за Альцгеймера или других форм деменции.

Опция полного уничтожения явления "путин" в геополитике путем его устранения естественным способом или от рук "добровольцев" создает серьезные проблемы для осуществления правосудия. Международные уголовные суды и трибуналы не имеют юрисдикции в отношении мертвых. Умершие лица не могут быть сторонами по делу. Они не могут быть обязаны властями суда.

Судебная или апелляционная палата, которая пытается осуществить юрисдикцию над умершими, действует ultra vires – вне полномочий, что является основанием для обжалования или отмены приговора. Следовательно, усилия Украины по созданию специального трибунала, израсходованные финансовые и человеческие ресурсы для установления фактов, легитимные ожидания жертв могут быть сведены на нет смертью виновных лиц.

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Возможна даже ситуация, когда приговор, вынесенный при жизни, после смерти виновного будут обжаловать его родственники или уполномоченные лица. Это может затянуть процесс настолько долго, что умрут также и жертвы.

Ничто не помешает Украине провести суд над Путиным и компанией в одной из национальных институций. Киевский апелляционный суд уже имеет соответствующую практику рассмотрения дела мертвого Сталина. Но такие процессы – политическая бутафория, хотя и способствующая частичному обеспечению права на правду, однако не имеет правовой природы судебного решения.

Что делать?

Украине не стоит соглашаться на "нюрнбергский", "камбоджийский" или на любой другой сценарий создания специального трибунала. Учитывая прошлый опыт, следует предложить конкретный документ, в котором будут содержаться материальные и процессуальные основы деятельности новой инстанции.

В таком документе важно ответить на вопрос, как обеспечить защиту жертв международных преступлений российских агентов, если высшее руководство не доживет до вынесения приговора. К примеру, трибунал может обнародовать решения-выводы по результатам предварительного производства в случае смерти обвиняемого. Если существуют неопровержимые доказательства вины лица, после его смерти, жертвы сохраняют право получить возмещение или из специально созданного фонда или за счет активов преступника.

В любом случае, надеяться на долгую жизнь Путина и других – не стоит. Конкретный вызов требует надлежащего правового ответа.