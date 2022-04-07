Если Россия будет перекидывать самолеты в Приднестровье, их собьет украинская система ПВО, – ВСУ
7 апреля 2022 , 22:05Читати новину українською
Источник:"Дзеркало тижня"
Если Россия попытается перекинуть самолеты в Приднестровье, украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели. Соответствующее заявление было сделано в ВСУ.
Детали рассказал Богдан Сеник – начальник Управления по связям с общественностью ВСУ. Генштаб ВСУ ранее сообщил, что на аэродроме Тирасполя идет подготовка для приема самолетов.
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Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты вооруженных сил России над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь,
– заявил Сеник.
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