Если Россия нападет на Украину, то "Северный поток-2" не будет существовать, – Байден

В Белом доме уверяют, что в случае российского вторжения в Украину "Северного потока-2" не будет. Под вторжением трактуют пересечение границы нашего государства танками и войсками.

Президент США Джо Байден пообещал, что будет возможность это сделать. Такое заявление он обнародовал на совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает 24 канал.

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Если Россия вторгнется, что будет означать пересечение границы Украины танками и войсками, опять же, "Северного потока-2" больше не будет,

– уверенно сказал Байден.

На замечание о том, как он это сделает, поскольку газопровод контролирует Германия, американский лидер пообещал, что у США будут силы для этого.

Запуск "Северного потока-2"

Германия заявляет, что российский газопровод "Северный поток-2" сертифицируют еще не скоро. Процесс пока остановлен, потому что труба не отвечает нормам Европейского Союза.

По словам федерального министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека, идея сертификации российского "Северного потока-2" плохая. Он уверял, что это будет иметь негативные последствия для энергетической независимости Европы.

Гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон рассказывал, что сертификация российского "Северного потока-2" зависит от многих факторов. Один из главных среди них – геополитический.

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