Если Россия не согласится на прекращение огня, союзники введут сильные санкции, – Зеленский

Украина уже длительное время пытается добиться от России согласия на 30-дневное прекращение огня. Если же глава Кремля Владимир Путин не пойдет на это, украинские союзники "введут сильные санкции" против страны-агрессора.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 13 мая.

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Какие санкции могут наложить на Россию

В Киеве 10 мая состоялась встреча с европейскими лидерами, где все поддержали идею 30-дневного прекращения огня.

Если Россия это не поддерживает, то все союзники, все наши партнеры введут санкции против России. Особенно это касается их энергетического и банковского секторов,

– отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что во время разговора с "коалицией решительных", Украина направила сигналы о том, что ожидает "сильные санкционные пакеты от США и от стран Европы".

К слову, президент также поделился, что Украина получила сигнал от китайской стороны о поддержке 30-дневного прекращения огня. Кроме того, Китай и другие страны просили, чтобы 8 – 10 мая была безопасность в Москве.