Если Россия прекратит огонь, мы готовы садиться и говорить, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в случае полного прекращения огня Украина будет готова к любому формату переговоров с Россией. Только после этого можно будет переходить к другим шагам по окончанию войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского во вторник, 22 апреля.

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Когда возможны переговоры Украины и России

Владимир Зеленский объяснил, что первым шагом для окончания войны должно быть безусловное прекращение огня. В то же время, по словам президента, завершить войну без давления на Россию или за один день не получится.

Мы готовы отвечать за свои слова. Если россияне завтра будут не просто готовы к прекращению огня, а прекратят огонь, мы готовы садиться за разговоры,

– заявил Зеленский.

По словам главы государства, уже после этого можно будет переходить к другим шагам по завершению войны.

Во время брифинга Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Также президент подчеркнул, что Киев юридически не признает российскую аннексию Крыма.

Напомним, по данным СМИ, украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, столкнутся с предложением США признать незаконно аннексированный Крым Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения. Соответствующие предложения уже якобы выдвигали украинским представителям в Париже.