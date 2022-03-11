Если Россия применит химическое оружие, то получит жесточайший санкционный ответ, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины никто не разрабатывает химическое оружие. По его словам, об этом знает весь мир.
Президент отметил, что знает об этом и Россия. Соответствующее заявление глава государства сделал во время обращения, которое опубликовал в ночь на 11 марта, пишет 24 канал.
Читайте также Хочешь знать планы России – посмотри, в чем она обвиняет других, – Зеленский о фейках Кремля
Владимир Зеленский также подчеркнул, что граждане Украины – адекватные люди и никто никакого химического или любого другого оружия массового поражения не разрабатывает.
И если вы (россияне – 24 канал) сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ,
– пригрозил президент.
Владимир Зеленский записал обращение: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!