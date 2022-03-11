Если Россия применит химическое оружие, то получит жесточайший санкционный ответ, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины никто не разрабатывает химическое оружие. По его словам, об этом знает весь мир.

Президент отметил, что знает об этом и Россия. Соответствующее заявление глава государства сделал во время обращения, которое опубликовал в ночь на 11 марта, пишет 24 канал.

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Владимир Зеленский также подчеркнул, что граждане Украины – адекватные люди и никто никакого химического или любого другого оружия массового поражения не разрабатывает.

И если вы (россияне – 24 канал) сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ,

– пригрозил президент.

Владимир Зеленский записал обращение: смотрите видео

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