Президент зазначив, що знає про це й Росія. Відповідну заяву глава держави зробив під час свого звернення, яке оприлюднили у ніч на 11 березня, пише 24 канал.

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Володимир Зеленський також наголосив, що громадяни України – адекватні люди і ніхто жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження не розробляє.

І якщо ви (росіяни – 24 канал) зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь,

– пригрозив президент.

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