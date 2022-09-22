Если Россия применит ядерное оружие против Украины, пострадает весь Черноморский регион, – разведка

Российский диктатор Владимир Путин снова пригрозил ядерным ударом. Применение ядерного оружия угрожает не только Украине, но всему Черноморскому региону.

Об угрозах ядерного удара со стороны россии рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. По его словам, россия может применить ядерное оружие из-за контрнаступления ВСУ.

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Какие страны могут пострадать от ядерного удара россии

"Возможно, россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что удар тактическим ядерным оружием повлияет не только на Украину.

Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе,

– сказал он.

Также Вадим Скибицкий, добавив, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на Польшу, Турцию и Болгарию.

Путин угрожает ядерным оружием

Президент россии владимир путин пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". Соответствующее заявление прозвучало 21 сентября, когда путин объявил частичную мобилизацию в россии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от путина не является чем-то новым. В то же время Зеленский предостерег, что нельзя исключать риски.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия может использовать ядерное оружие под надуманными политическими мотивами. Он считает, что возможное решение россии о применении ядерного оружия – это проблема глобального общества.

На угрозы путина отреагировали в Ватикане. В частности, Папа Франциск во время утреннего выступления сказал, что "эта трагическая война подводит нас к точке, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, это безумие".

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