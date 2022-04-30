Если Россия решит захватить Кишинев, то столкнется с НАТО, – Фейгин

Россия дестабилизирует ситуацию в оккупированном Приднестровье. Однако российская сторона может специально устраивать там провокации, чтобы решить вопрос с Кишиневом и захватить именно Молдову.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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По его словам, именно Кишинев может являться целью России в этом вопросе, а не, например, Одесса. Более того, президент Молдовы Мая Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии.

Пентагон сразу отреагировал. Американцы подтянулись из Румынии. Они поехали в Кишинев с очевидным сигналом: если россияне попытаются войти туда, это будет прямым столкновением со странами НАТО. Молдавию им никто не отдаст. Марк Фейгин Правозащитник

Именно поэтому, по мнению Фейгина, скорее всего, российская сторона на такое не отважится.

Провокации России в Приднестровье: последние новости

Россияне начали проводить провокации на территории Приднестровья. Враг пытается привлечь местные силы к войне против Украины.

На территории непризнанного Приднестровья в течение недели произошло несколько провокаций. Там заявили, что их следы якобы указывают на Украину.

Подразделения русских войск на территории оккупированного Приднестровья перевели в усиленный режим несения службы.

В Минобороны предупредили, что Россия может использовать Приднестровье, чтобы лишить Украину выхода к морю. В то же время Владимир Зеленский заверил, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

Из-за возможных провокаций в Приднестровье возникла паника. Люди боятся, что вскоре российские оккупанты придут "освобождать" их с ракетами.

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