Если Саакашвили умрет, то в стране начнется неконтролируемый процесс – грузинский политик
Источник:24 канал
Состояние здоровья Михеила Сакашвили постоянно ухудшается, поэтому врачи рекомендуют срочно госпитализировать его в высокофункциональную клинику. Если политик умрет, то в Грузии начнется неконтролируемый процесс.
Об этом рассказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии" Гиорги Барамидзе в эфире 24 канала. Ему обидно, что о таком приходится говорить в цивилизованной стране.
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По словам политика, требование перевести Саакашвили в качественную клинику не является какой-то привилегией. Сам политик вообще ничего не требует от власти в этом вопросе.
Барамидзе считает, что "пропутинские" власти Грузии лишь пытаются создавать проблемы и играют с огнем.
Если Саакашвили из-за этого умрет, то в Грузии начнется абсолютно неконтролируемый процесс. В любом случае эту власть, сколько бы она ни руководила, будет ждать очень серьезная кара,
– подчеркнул политик.
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Саакашвили в тюрьме: последние новости
- Консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в больницу с мультитехнологической аппаратурой.
- Политика 8 ноября вертолетом срочно забрали из тюрьмы. Грузинские власти пояснили, что заключенного доставили в тюремную больницу в Тбилиси.
- В Грузии сотни людей пришли поддержать Саакашвили к стенам тюрьмы, в которой он находится. Протестующие требовали, чтобы его перевели в частную клинику.
- Из-за голодовки у Саакашвили начали появляться провалы в памяти. В начале ноября политик написал письмо из грузинской тюрьмы, в котором сообщил о плохих результатах анализов.
- Саакашвили в октябре также написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину".
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