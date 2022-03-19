Если слышите гул самолетов без сирен – работают наши, – ВСУ днепрянам
19 марта 2022 , 19:25Читати новину українською
Источник:Минобороны
Жителей Днепропетровской области предупредили по поводу вероятного гула самолетов над регионом. Если слышен гул, но нет тревоги – работают украинские воздушные силы.
Небо Днепропетровщины под контролем ВСУ
Воздушное командование "Схід" сообщило, что небо Днепропетровщины под контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
Кстати ПВО на Днепропетровщине сбила две ракеты, на Харьковщине – беспилотник
Небо Днепропетровщины под контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Если Вы слышите гул самолетов в небе и при этом не звучит сирена тревоги, будьте уверены – это работает авиация Воздушных Сил,
– говорится в сообщении.
- Отметим, что по состоянию на утро 19 марта Россия в войне против Украины потеряла 95 самолетов и 115 вертолетов.
- Также наши войска уничтожили 17 вражеских беспилотников и еще 44 средства ПВО.
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