Если против России начнут вводить санкции, то Кремль пойдет еще дальше. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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"Если западные страны будут душить Кремль, то Кремль будет душить нас." – подчеркнул правозащитник.

Ничего не остается, кроме как давать отпор, – Лисянский

По его словам, Европа не хочет войны. Она наоборот хочет обеспечить европейскую безопасность. Эксперт считает, что санкции будут эффективными, но они будут бить по простым гражданам России.

"Учитывая то, что там сейчас нет оппозиционеров и никого, кто мог бы вести оппозиционное движение России, свергнуть режим Путина пока мало вероятно", – отметил он.

Если введут санкции, то они (Россия – 24 канал) будут агрессивнее идти на нас. Поэтому нам ничего не остается, кроме как сплотиться и давать отпор российской агрессии. Павел Лисянский Директор Института стратегических исследований и безопасности

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Он пояснил, что несмотря на то, что некоторые ограничения в отношении России действительно могут ввести, однако государство-агрессор будет вести себя более агрессивно и торговаться, чтобы некоторые ограничения сняли.

Ситуация очень сложная. Украина сейчас является щитом европейской безопасности. Украина примет удар на себя и будет держать его, чтобы спокойно жила Польша, страны Прибалтики,

– отметил Лисянский.

Поэтому, как отметил аналитик, пока партнеры продолжают обсуждать введение санкций, наше государство будет сдерживать Россию и продолжать держать границу европейской безопасности.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Санкции против России: что известно