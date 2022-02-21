Такую информацию распространяет агентство со ссылкой на собственные источники. Санкции планируют применить только в случае вторжения России в Украину.
Важно Британия и США договорились о совместных возможных санкциях против России
Что предусматривают новые ограничения
По данным агентства, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав между американскими и целевыми российскими банками корреспондентские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков.
Ограничения могут ввести против российских банков, в частности:
- "Сбербанк",
- ВТБ,
- "Газпромбанка".
Однако окончательного списка еще нет. Также США могут внести в черный список определенных россиян и компании, то есть фактически:
- исключить их из американской банковской системы,
- запретить им торговлю с американцами,
- заморозить их активы в США.
Что известно о санкциях против России
- Международное сообщество отмечает, что меры в отношении государства-агрессора нанесут ему "невосполнимые потери". Однако вводить превентивные санкции ни Европа, ни Вашингтон не хотят. Ограничения там обещают ввести, если Россия пойдет на вторжение.
- Ранее в Британии заявили, что согласовали с партнерами по G7 и Европейскому Союзу санкции против России.
- В США также неоднократно информировали о наработках ограничений в отношении Москвы. Они, в частности, будут касаться "Северного потока-2", а также самого Владимира Путина и его окружения. Вице-президент Камала Харрис в Мюнхене заверила, что санкции будут не только экономическими.
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