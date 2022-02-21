Такую информацию распространяет агентство со ссылкой на собственные источники. Санкции планируют применить только в случае вторжения России в Украину.

Важно Британия и США договорились о совместных возможных санкциях против России

Что предусматривают новые ограничения

По данным агентства, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав между американскими и целевыми российскими банками корреспондентские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков.

Ограничения могут ввести против российских банков, в частности:

"Сбербанк",

ВТБ,

"Газпромбанка".

Однако окончательного списка еще нет. Также США могут внести в черный список определенных россиян и компании, то есть фактически:

исключить их из американской банковской системы,

запретить им торговлю с американцами,

заморозить их активы в США.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден в своем обращении 16 февраля предупредил о введении мощных санкций в экспортной и финансовой сферах в случае вторжения России в Украину. Ранее он предположил, что санкции могут коснуться лично президента Владимира Путина. В Кремле такой сценарий приравняли к разрыву отношений.

Что известно о санкциях против России

Международное сообщество отмечает, что меры в отношении государства-агрессора нанесут ему "невосполнимые потери". Однако вводить превентивные санкции ни Европа, ни Вашингтон не хотят. Ограничения там обещают ввести, если Россия пойдет на вторжение.

Ранее в Британии заявили, что согласовали с партнерами по G7 и Европейскому Союзу санкции против России.

В США также неоднократно информировали о наработках ограничений в отношении Москвы. Они, в частности, будут касаться "Северного потока-2", а также самого Владимира Путина и его окружения. Вице-президент Камала Харрис в Мюнхене заверила, что санкции будут не только экономическими.

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