Такую информацию распространяет агентство со ссылкой на собственные источники. Санкции планируют применить только в случае вторжения России в Украину.

Важно Британия и США договорились о совместных возможных санкциях против России

Что предусматривают новые ограничения

По данным агентства, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав между американскими и целевыми российскими банками корреспондентские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков.

Ограничения могут ввести против российских банков, в частности:

  • "Сбербанк",
  • ВТБ,
  • "Газпромбанка".

Однако окончательного списка еще нет. Также США могут внести в черный список определенных россиян и компании, то есть фактически:

  • исключить их из американской банковской системы,
  • запретить им торговлю с американцами,
  • заморозить их активы в США.

Что известно о санкциях против России

  • Международное сообщество отмечает, что меры в отношении государства-агрессора нанесут ему "невосполнимые потери". Однако вводить превентивные санкции ни Европа, ни Вашингтон не хотят. Ограничения там обещают ввести, если Россия пойдет на вторжение.
  • Ранее в Британии заявили, что согласовали с партнерами по G7 и Европейскому Союзу санкции против России.
  • В США также неоднократно информировали о наработках ограничений в отношении Москвы. Они, в частности, будут касаться "Северного потока-2", а также самого Владимира Путина и его окружения. Вице-президент Камала Харрис в Мюнхене заверила, что санкции будут не только экономическими.

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