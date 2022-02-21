Якщо проти Росії почнуть запроваджувати санкції, то Кремль піде ще далі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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"Якщо західні країни душитимуть Кремль, то Кремль душитиме нас. Ми, українці, отримуємо більше за всіх", – наголосив правозахисник.

Нічого не залишається, окрім давати відсіч, – Лисянський

За його словами, Європа не хоче війни. Вона навпаки хоче забезпечити європейську безпеку. Експерт вважає, що санкції будуть ефективними, але вони битимуть по простих громадянах Росії.

"Враховуючи те, що там зараз немає опозиціонерів і нікого, хто міг би вести опозиційний рух Росії, повалити режим Путіна наразі мало ймовірно", – зауважив він.

Якщо введуть санкції, то вони (Росія – 24 канал) агресивніше йтимуть на нас. Тому нам нічого не залишається, окрім згуртуватися і давати відсіч російській агресії. Павло Лисянський Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки

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Правозахисник: Україна бере на себе удар

Він пояснив, що попри те, що деякі обмеження щодо Росії справді можуть запровадити, однак держава-агресорка поводитиметься більш агресивно і торгуватиметься, щоб деякі обмеження зняли.

Ситуація дуже складна. Україна наразі є щитом європейської безпеки. Україна візьме удар на себе і триматиме його, щоб спокійно жила Польща, країни Прибалтики,

– зауважив Лисянський.

Тому, як зауважив аналітик, поки партнери продовжують обговорювати введення санкцій, наша держава стримуватиме Росію та продовжуватиме тримати кордон європейської безпеки.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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