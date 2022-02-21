Відповідну заяву президентка Єврокомісії зробила у інтерв'ю німецькому виданню. Це трапилось 20 лютого.

Зауважте Путін переконаний, що Захід "неминуче" запровадить нові санкції проти Росії

Президентка ЄС пригадала про санкції проти Росії

Якщо Володимир Путін знову почне війну, ми відповімо найпотужнішим важелем, який у нас є: економічними та фінансовими санкціями, тому що економіка – найслабша ланка Росії. Фінансові санкції означатимуть, що Росія буде практично відрізана від міжнародних фінансових ринків,

– запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Політикиня пояснила, що:

питання щодо відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT залишається відкритим;

санкції накладуть на товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, та які виробляються у Європі й щодо яких є світове лідерство, і які Росія не може замінити.

Однак Урсула фон дер Ляєн виступила проти негайного запровадження санкцій, адже: "Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл переговорів. Це вікно можливостей відкрите досі".

Президентка Єврокомісії пригадала, що рішення залежить від Володимира Путіна.

Коротко про санкції, які можуть запровадити щодо Росії

Лягати в труни і чекати військових українці не будуть, – Зеленський: дивіться відео