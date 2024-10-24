Трамп изменил свой план захвата власти на случай проигрыша на выборах

Мы уже видели это шоу. Мы знаем, как выглядит проигрыш Дональд Трампа.

Триада неудачников

Три действия Трампа являются предсказуемыми. Мы знаем их по последним выборам.

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В прошлый раз, когда Трамп проиграл, и когда он знал, что проиграл, он:

утверждал, что на самом деле выиграл (ноябрь); подавал судебные иски (ноябрь – декабрь); побуждал к насилию (январь).

Он делал эти три вещи, потому что проиграл. Они являются триадой неудачников. Однако, судя по прошлому поведению политика, повторение триады неудачников означало бы, что Трамп считает, что он проиграл.

План по захвату власти

Однако в 2024 году последовательность будет другой. Соратники Трампа уже подали десятки исков. Насилие в поддержку Трампа, вероятнее всего, начнется в день выборов, а не в январе. Но время заявления о победе Трампа, скорее всего, будет таким же – вскоре после выборов, но до того, как результат будет подтвержден.

Чтобы было понятно – все может произойти. Любой кандидат может победить. Поэтому мы голосуем и считаем голоса. И именно поэтому мы не должны прибегать к триаде неудачников. Триада неудачников указывает на то, что неудачник пытается сломать систему.

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На этот раз три действия, вероятно, будут происходить в другой последовательности. Трамп в триаде неудачников 2024 года:

подает иски (уже происходит, еще до выборов); поощряет насилие (скорее всего, в день выборов); утверждает, что он победил (вскоре после дня выборов).

Если Трамп снова слишком рано заявит, что он победил, – это не просто заявление, как любое другое. Это часть плана захвата власти кандидатом, который считает, что проиграл выборы, – повторение поведения, которое мы очень хорошо знаем.

Если Трамп заявляет о победе – это хороший знак того, что Камала Харрис победила на выборах.