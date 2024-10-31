Если Трамп захочет заставить отдать все, чтобы договориться с Россией, это невозможно, –Зеленский

На фоне выборов президента в США, которые начнутся уже на следующей неделе, украинский президент прокомментировал вероятные намерения кандидата от республиканцев Дональда Трампа относительно окончания войны в Украине.

В частности, и затронул тему уступок со стороны Киева. Свою позицию Владимир Зеленский озвучил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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Что сказал Зеленский по поводу территориальных уступок

Президент Украины подчеркнул, что Украина в любом случае не должна отказываться от своих законных государственных территорий согласно Конституции. И потому, юридически, как сказал он, это просто невозможно.

Чтобы там Путин не придумывал, тем, что он брал наши оккупированные территории, и их присвоил на уровне изменений своей конституции, Украина не признает эти территории, кто бы что не хотел, кто бы ни победил в США, и сколько бы еще Путин ни был лидером России,

– заявил Зеленский.

По его словам, новый президент Соединенных Штатов может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить ее. Последнее, как отмечает украинский лидер, позволит России оккупировать больше территорий нашего государства.

Глава государства отметил, что ослабление поддержки Украины отнимет возможность победить в этой войне. Поэтому Киев говорит не о территориальных компромиссах, а о том, что могут быть те или иные дипломатические пути, напрямую зависящие от политики США.

"Если Трамп, в случае его победы, захочет просто заставить Украину отдать все, и таким образом договориться с Россией, я не думаю, что сегодня это возможно", – резюмировал Зеленский относительно роли республиканца.