Если Украина нуждается в оружии, его нужно предоставить, – Минобороны Латвии
Источник:Sargs.lv
В Латвии высказались по вопросу продажи оружия Украине. Министр обороны Артис Пабрикс считает, что Украина должна его получить, если нуждается в нем.
По мнению Пабрикса, ряд влиятельных стран ЕС должны радикально изменить мышление. Он упомянул, в частности, о Германии, блокировавшей закупку оборонного вооружения Украиной.
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К чему Латвия призывает союзника
По словам министра, наивно думать, что удастся сохранить мир и успокоить государство-агрессора, не помогая при этом потенциальной жертве. "С одной стороны – есть наивное мнение о том, что чем меньше оружия, тем меньше стреляют. С другой – Россия, у которой полный арсенал всех видов оружия", – отметил политик.
Пабрикс подчеркнул, что Латвия это понимает и всегда призывала к этому союзников. Как он подчеркнул, чтобы достичь мира, Украина не только должна иметь право на защиту, но и получить помощь в этом. Поэтому европейским странам нужно последовать примеру США, Великобритании и Канады.
Если Украине нужно оружие, поддержка в процессе реформирования вооруженных сил, то такая помощь должна быть предоставлена,
– заявил Пабрикс.
Пабрикс: Украина уже не такая, как раньше
Кроме этого, латвийский чиновник высказался о скоплении российских сил возле границ Украины. По его мнению, все это делается для достижения определенных целей. Впрочем, добавил Пабрикс, в случае нападения России следует ожидать резкого ухудшения ситуации со странами Европы и США.
"Кроме того, такой тип вторжения отличался бы от 2014 года. Поскольку обернулся бы для Кремля многочисленными жертвами. Потому что Украина уже не такая, как 7 лет назад", – подчеркнул министр обороны. В то же время он заявил, что требования Москвы относительно так называемых "гарантий безопасности" неприемлемы.
Что за "гарантии безопасности"
- Накануне российский МИД обнародовал проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Москва хочет получить от НАТО обязательство относительно невступления Украины в Альянс.
- Другие требования Кремля в основном касаются российско-американских и американо-российских отношений. Также там хотят, чтобы в Альянсе подтвердили, что они не соперники с Кремлем.