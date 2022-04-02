Если украинцы выберут движение в НАТО на референдуме, будут еще одни переговоры с РФ, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что украинцы смогут поддержать курс Украины в НАТО на референдуме. Однако если это произойдет, то понадобятся новые переговоры с Россией.

Мол, в случае такого решения украинцев договор с Россией утратит силу. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир общего вещателя. Глава делегации на переговорах со страной агрессором рассказал детали возможного договора 2 апреля.

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Он также сказал, что это согласовано с российской стороной. Вроде бы представители ее делегации сначала с этим не соглашались и просили просто отказаться от вступления в Альянс навсегда. Однако они смогли убедить, что это практически невозможно.

То есть, это решать будет украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы изначально на этом настаивали. И российская сторона поначалу очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились тоже, что это единственный выход из этой ситуации.

– сказал Арахамия.

Альтернативным решением может быть закрепление в конституции внеблокового статуса Украины, но с гарантиями безопасности других стран. Также политик отметил, что любой референдум можно проводить только после войны на территории Украины

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