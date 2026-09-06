"Никто не победит": советник Зеленского предупредил о взаимном уничтожении Украины и России

Война между Украиной и Россией все больше превращается в противостояние с применением ударов на большие расстояния. Фронт фактически зашел в тупик, а угроза для городов и гражданского населения растет.

Такое мнение высказал советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью The Guardian.

Что стоит ожидать, если война с Россией продолжится?

Бескрестнов считает, что этой зимой Россия может наносить продолжительные удары по системам электроснабжения, водоснабжения и отопления Киева. Для этого у нее есть высокоскоростные баллистические ракеты, производство которых, по его словам, превышает 100 единиц в месяц.

Эксперт подчеркнул, что Россия может устроить катастрофу в Киеве, где проживает 2 – 3 миллиона человек.

По его мнению, городским властям следует заранее подумать об эвакуации гражданского населения, особенно пожилых людей.

В то же время стремительное развитие технологий во время войны дает Украине возможность наносить ответные удары. По словам Бескрестнова, Киев планирует запускать до 1000 дронов за ночь, чтобы поражать экономические и военные объекты в России и остановить ее гражданское авиасообщение. Сейчас, по его словам, речь идет примерно о 300 атаках в сутки.

Теперь это война городов, война инфраструктуры… В этой войне никто не победит, потому что после войны в обеих странах будут разрушены экономика и инфраструктура. Поэтому это бессмысленно. Мы должны остановить эту войну. Мы предложили России прекратить ее, но Россия не хочет останавливаться,

– заявил "Флэш".

Бескрестнов подчеркнул, что воздушная угроза со стороны России продолжает расти. Она уже начала использовать искусственный интеллект в дронах "Молния". Эксперт считает, что это вопрос времени, когда Москва установит эту технологию на Shahed.

Украина также разрабатывает автономные дроны и уже имеет прототип, однако, по оценке советника, Россия на данный момент обладает большими возможностями для их массового производства.

Кроме того, Россия разработала новые дроны и ракеты с китайскими реактивными двигателями. Они способны развивать скорость до 320 км/ч, что делает их быстрее, чем первое поколение дешевых украинских перехватчиков Shahed.

Также у Украины пока есть проблемы с противодействием новым реактивным дронам. Над соответствующими перехватчиками работают 4–6 украинских компаний, но они еще не готовы к серийному производству. В настоящее время реактивные дроны в основном уничтожают истребители.

В то же время страна остро нуждается в перехватчиках Patriot: Зеленский ранее заявлял о намерении получить 300 таких ракет к зиме.