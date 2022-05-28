Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то скажите это четко – Зеленский о разногласиях с Рютте

У Владимира Зеленского достаточно теплые отношения с нидерландским премьером Марком Рютте, однако есть определенные разногласия во мнениях и взглядах. В частности, они касаются потенциального членства Украины в ЕС.

Об этом президент рассказал в интервью нидерландским журналистам. Зеленский прокомментировал обращение Рютте в украинский парламент несколько недель назад, в котором нидерландец назвал наше государство частью европейской семьи, но ничего не сказал о членстве Украины в Европейском Союзе.

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Что Рютте думает о членстве Украины в ЕС

Президент рассказал, что поблагодарил Рютте за его речь и ощутимую помощь Украине, однако обратил внимание на то, что премьер-министр Нидерландов умолчал о том, что все хотели бы услышать.

Я сказал ему очень откровенно: "Если вы думаете, что у ЕС нет для нас места, то вы должны сказать это четко",

– подчеркнул Зеленский.

В ответ на Рютте сказал, что так не считает. По его мнению, у Евросоюза есть место для Украины, но ей нужно пройти все необходимые этапы.

Зеленский заметил, что понимает – Рютте находится на тяжелом развилке, ведь политические взгляды в Нидерландах отличаются. Но президент не думает, что это справедливо.

"Это то же, что Россия говорит о нашей независимости. Такие вещи также говорят некоторые политики. Что для нас пока нет места. На чем это основывается? Я действительно не понимаю", – сказал украинский лидер.

Зеленский не считает такую позицию справедливой, потому что политиков выбирает народ. И по его данным, 62 процента населения Нидерландов поддерживают членство Украины в ЕС.

Статус кандидата – это сигнал

Более того, сейчас речь идет даже не о членстве, а о статусе кандидата. Президент называет его сигналом, что усилит Украину в борьбе против продолжающейся у нас дома России, пока политики выступают против нашего кандидатства и членства в Евросоюзе.

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Он отметил, что не отрицает, что у Украины есть проблемы. Но они есть и во многих странах ЕС.

Есть реформы, которые нам еще нужны, и которые мы хотим реализовать. И это то, что мы делаем не для Европейского Союза, а для нас самих,

– сказал Зеленский.

Также президент говорит, что понимает – на все нужно время. В любом случае, Украина завтра не станет членом ЕС. Но все же мы бы хотели стать кандидатом, сказал украинский лидер.

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