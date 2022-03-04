Если взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля, – Кулеба об обстрелах ЗАЭС
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно перестать обстреливать Запорожскую АЭС. Оккупанты создают серьезную угрозу.
Так, российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС – крупнейшую АЭС в Европе. Там уже разгорелся пожар.
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Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!
– подчеркнул Кулеба.
Обстрелы ЗАЭС
Спикер ЗАЭС рассказал, что россияне атакуют с тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности. Оккупанты уже попали в энергоблок.
Необходимо немедленно потушить огонь, однако пожарные не могут добраться до места происшествия из-за обстрелов.
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