Если застрелите меня, взорвутся 2 квартала, – мужчина угрожает подорвать себя возле Капитолия

Возле здания библиотеки Конгресса мужчина в черном пикапе угрожает, что взорвет весь район. Он вел прямую трансляцию в фейсбуке, во время которой заявил, что "началась революция".

Правоохранители уже оцепили район и начали эвакуацию людей из зданий госструктур. Сейчас им неизвестны мотивы мужчины.

Напомним, В Вашингтоне возле Библиотеки Конгресса могли заминировать грузовик: людей эвакуировали

Мужчина вел прямой эфир в фейсбуке и заявил о"революции"

О своих намерениях и мотивах мужчина рассказал в прямом эфире на фейсбуке. На видео он держал в руках канистру, которая, по его словам, является бомбой. Он заявил, что началась "новая революция". Террорист попросил передать его жене, что с ним все хорошо и он "хороший мальчик".

Фейсбук быстро удалил страницу предполагаемого террориста и доступ к его видео исчез. Впрочем, в соцсетях остались записи его трансляции. Водитель пикапа пригрозил, что в случае, если его застрелят, сработает взрывчатка. Якобы два квартала рядом заминированы.

На место уже выехали экстренные службы, полиция оцепила квартал и начала переговоры с "подрывником". Сейчас специалисты пытаются установить, является ли подозрительный предмет взрывчаткой. Кроме того, их интересует вопрос наличия детонатора в грузовике.