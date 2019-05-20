Если Андрей Богдан станет главой АП: как это повлияет на Зеленского

Если юрист Игоря Коломойского, который сотрудничает с президентом Украины Владимиром Зеленским, станет главой АП, то большой кусок кредита доверия будет потерян.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Секретариата Президента Украины 2005-2006 годов, украинский политик и общественный деятель Олег Рыбачук.

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Потенциальный глава АП – Андрей Богдан – юрист Коломойского. Он в свое время работал советником в правительстве Азарова. Он советовал Азарову относительно антикоррупционной борьбы. В 2014 году Богдан баллотировался от БПП и должен был стать там депутатом, его даже внесли в партийный список. Он занимал проходное 74 место, впрочем мандата тогда ему не дали. Возможно, с тех пор Богдан затаил ненависть к БПП и теперь отомстил? Или наказал Петра Порошенко, помог привести к власти Владимира Зеленского. Представим, Андрей Богдан – юрист Коломойского – становится главой АП, что тогда?

Отпадет сразу огромный кусок кредита доверия. Бог с тем, что Богдан до этого делал. Очень важно, какой тип руководителя АП мы видим. Юристу Коломойского надо будет сделать все, чтобы там не было души Коломойского.

А это возможно? Он заявлял, что на самом деле не является юристом Коломойского, что он консультировал за все время работы множество бизнес-структур. Хотя большинство этих бизнес-структур принадлежала все-таки Коломойскому. Но есть еще один важный нюанс – этот человек работал в правительстве Азарова. И по закону о люстрации она не может занимать государственные должности. Или АП – это государственный орган? Потому говорят, что АП определенным образом отделена и ее глава не является госслужащим.

У нас президент, который ушел, был министром в правительстве Януковича, и он соучредитель "Партии регионов". Но сейчас речь идет о том, каким образом будет организована АП. Потому что есть два типа. Например, (один тип – 24 канал) когда руководители АП выходят в публичное пространство и пользуются (положением – 24 канал), чтобы вести свои игры. Но это эпоха прошлого. Я бы очень хотел, чтобы такого не было у Зеленского. Зеленский должен показать на собственном примере, что у него будет совсем другой тип Секретариата. Я предпочитаю слово "секретариат". Потому Секретариат работает на президента. А администрации вообще должны исчезнуть, областные и районные тоже. Потому что это напрямую входит в клинч с принципами децентрализации.

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