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      Якщо Андрій Богдан стане очільником АП: як це вплине на Зеленського

      967 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / facebook.com/Андрей Богдан

      Якщо юрист Ігоря Коломойського, який співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським, стане очільником АП, то великий шмат кредиту довіри буде втрачено.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Секретаріату Президента України 2005 – 2006 років, український політик та громадський діяч Олег Рибачук.

      Читайте також: Хто може очолити Адміністрацію Президента Зеленського

      Потенційний очільник АП – Андрій Богдан – юрист Коломойського. Він свого часу працював радником в Уряді Азарова. Він радив Азарову щодо антикорупційної боротьби. У 2014 році Богдан балотувався від БПП і мав стати там депутатом, його навіть внесли в партійний список. Він обіймав прохідне 74 місце, утім мандату тоді йому не дали. Можливо, з того часу Богдан затаїв ненависть до БПП і тепер помстився? Чи покарав Петра Порошенка, допомігши привести до влади Володимира Зеленського. Уявімо, Андрій Богдан – юрист Коломойського – стає очільником АП, що тоді?

      Відпаде відразу величезний шмат кредити довіри. Бог з тим, що Богдан до цього робив. Дуже важливо, який тип керівника АП ми бачимо. Юристу Коломойського треба буде зробити все, щоб там не було душі Коломойського.

      А це можливо? Він же заявляв, що насправді не є юристом Коломойського, що він консультував за весь час роботи безліч бізнес-структур. Хоча більшість цих бізнес-структур належала все-таки Коломойському. Але є ще один важливий нюанс – ця людина працювала в уряді Азарова. І за законом про люстрацію вона не може займати державні посади. Чи АП – це державний орган? Бо подейкують, що АП певним чином відокремлена і її очільник не є держслужбовцем.

      У нас президент, який пішов, був міністром в уряді Януковича, і він співзасновник "Партії регіонів". Але наразі йдеться про те, яким чином буде організована АП. Бо є два типи. Наприклад, (один тип – 24 канал) коли очільники АП виходять в публічний простір і користуються (положенням – 24 канал), щоб вести свої ігри. Але це епоха минулого. Я б дуже хотів, щоб такого не було у Зеленського. Зеленський має показати на власному прикладі, що в нього буде зовсім інший тип Секретаріату. Я надаю перевагу слову "секретаріат". Бо Секретаріат працює на президента. А адміністрації взагалі мають зникнути, обласні та районні теж. Бо це напряму входить в клінч з принципами децентралізації.

      Читайте розслідування від Bihus.info про зв'язки Коломойського та Зеленського:
      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським

       

       

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      Теги: Адміністрація Президента Володимир Зеленський Новини України Новини політики Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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