Если Холодницкий будет чудить, то уйдет, – Шабунин

Власть Владимира Зеленского активно взялась за реформирование антикоррупционных органов в стране. Однако проблемы остаются в НАПК и САП.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 каналу в программе "Политическая анатомия" сказал, что сейчас НАПК в Украине нет, ведь оно не смогло поставить элементарную автоматизированную подборку деклараций.

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"НАПК у нас нет, поэтому есть законопроект от президента, который должен перезагрузить этот орган", – пояснил Шабунин.

По его словам, сейчас Специальная антикоррупционная прокуратура является их точкой дискуссии с Офисом Президента и "Слугой народа".

Потому что в пакете изменений в отношении Назария Холодницкого нет инициатив, хоть он и дальше продает, а именно допродает, дела. Да, стало намного лучше. Он реально испугался и начал подписывать документы дел, которые уже два года готовы к реализации. Это уже шаг вперед, но так не может быть. Должен быть прецедент наказания, поэтому он должен уйти, а потом сесть,

– сказал антикоррупционер.

Он вспомнил, что раньше прокурора могла уволить Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, которая была коррумпированной и под контролем Юрия Луценко. Что интересно, она не уволила Холодницкого даже тогда, когда прослушивание НАБУ показало, что он продавал дела.

Что известно о прослушивании Холодницкого?

В 2018 году в кабинете Назария Холодницкого, а именно в аквариуме, нашли "жучок" для прослушивания. Сделала это Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство в отношении председателя САП.



НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности.



В январе 2019 года ГПУ закрыла это дело из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Однако в марте посол США в Украине Мари Йованович сказала, что Холодницкого надо уволить для целостности антикоррупционных институтов.

"Что делает закон о прокуратуре от Зеленского? Он дает право новому генпрокурору Рябошапке самому создавать комиссии, которые рассмотрят дисциплинарные производства, дают два выговора и пошел вон. Теперь орган, который это будет анализировать, не коррумпированный", – пояснил эксперт.

Шабунин добавил: "Если Холодницкий будет чудить, то он уйдет. Поддерживаю ли я поддерживаю эту логику? Она дискуссионна. Мы бы хотели увольнения, как с НАПК. Поэтому проблема с САП остается. Она уже не критична, как была раньше, но все равно есть".