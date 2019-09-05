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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Якщо Холодницький буде чудити, то піде геть, – Шабунін

      81 Читать новость на русском
      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Влада Володимира Зеленського активно взялася за реформування антикорупцінийх органів в країні. Однак проблемними залишаються НАЗК та САП.

      Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія" сказав, що наразі НАЗК в Україні немає, адже воно не спромоглося елементарно поставити автоматизовану підбірку декларацій.

      Важливо! САП і НАБУ вже скерували до Антикорупційного суду першу справу

      "НАЗК в нас немає, тому є законопроєкт від президента, який має перезавантажити цей орган", – пояснив Шабунін. 

      За його словами, нині Спеціальна антикорупційна прокуратура є їхньою точкою дискусії з Офісом Президента і "Слугою народу".

      Тому що в пакеті змін щодо Назарія Холодницького немає ініціатив, хоч він й далі продає, а саме допродує, справи. Так, стало набагато краще. Він реально злякався і почав підписувати документи справ, які вже два роки готові до реалізації. Це вже крок вперед, але так не може бути. Має бути прецедент покарання, тому він має піти, а потім сісти,
      – сказав антикорупціонер. 

      Він пригадав, що раніше прокурора могла звільнити Кваліфікаційна-дисциплінарна комісія прокурорів, яка була корумпованою та під контролем Юрія Луценка. Що цікаво, вона не звільнила Холодницького навіть тоді, коли прослуховування НАБУ показало, що він продавав справи.

      Що відомо про прослуховування Холодницького? У 2018 році в кабінеті Назарія Холодницького, а саме в акваріумі, знайшли "жучок" для прослуховування. Зробила це Генпрокуратура на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП.

      НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності.

      У січні 2019 року ГПУ закрила цю справу через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення". Однак у березні посол США в Україні Марі Йованович сказала, що Холодницького треба звільнити задля цілісності антикорупційних інституцій.

      "Що робить закон про прокуратуру від Зеленського? Він дає право новому генпрокурору Рябошапці самому створювати комісії, які розглянуть дисциплінарні провадження, дають дві догани і пішов геть. Тепер орган, який це буде аналізувати, не є корумпованим", – пояснив експерт.

      Холодницький додав: "Якщо Холодницький буде чудити, то він піде геть. Чи я підтримую цю логіку? Вона є дискусійною. Ми б хотіли звільнення, як з НАЗК. Тому проблема з САП залишається. Вона вже не критична, як була раніше, але однаково є".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Шабунін - новини САП ГПУ Руслан Рябошапка Корупція Антикорупційний суд НАЗК Володимир Зеленський Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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