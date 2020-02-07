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      Если извинится, отзову заявление, – Кучеренко о скандале со "слугой народа" Ткаченко

      25 Читати новину українською
      Алексей Кучеренко / Соцсети

      Депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу народа" Максима Ткаченко, который обматерил его в Верховной Раде. Однако соратник Тимошенко готов забрать заявление, если Ткаченко извинится перед ним.

      Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу. По его словам, есть несколько причин, почему он написал заявление в полицию.

      Актуально: Скандал в Раде: Нардеп Кучеренко написал заявление в полицию на "слугу народа" Ткаченко

      "Во-первых, надо детям что-то объяснить на вопрос: "А кто это, папа?". Во-вторых, у меня есть свои избиратели, они меня делегировали в Верховную Раду, а не этот так называемый депутат будет объяснять и рассказывать, куда и кому ехать. Но, если он поймет, что надо извиниться, я отзову это заявление, я абсолютно конструктивный человек", – объяснил Кучеренко.

      Я считаю, что это хулиганство и штраф там тысячу гривен, то пусть платит в бюджет,
      – подчеркнул нардеп.

      На вопрос журналиста, что Ткаченко сказал ему в Раде, Кучеренко ответил: "Включайте Фейсбук и посмотрите. Говорил, что будет "звиздить".

      Также соратник Тимошенко сказал: "Но я не боюсь этого депутата, я таких видел тысячи".

      Алексей Кучеренко прокомментировал скандал с Максимом Ткаченко: видео

      Что известно о ссоре Кучеренко и Ткаченко?
      6 февраля во время рассмотрения законопроекта о рынке земли в Раде между депутатами произошла громкая перепалка. Нардеп из "Слуги народа" Максим Ткаченко призвал соратника Тимошенко Алексея Кучеренко "идти домой, поехать отдохнуть в Трускавец, потому что его время уже вышло".

      В ответ Кучеренко назвал Ткаченко "малолетним клоуном". "Слуга народа" возмутился таким словам и обматерил коллегу: "Сейчас за клоуна, бл*дь! За клоуна вы сейчас пи*ди получите. Вы поняли?". Впоследствии парламентариев все таки успокоили.

      Ссора между Ткаченко и Кучеренко: видео (18+)

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Рынок земли Верховная Рада ВО Батькивщина Слуга народа
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