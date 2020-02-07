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      Якщо вибачиться, відкличу заяву, – Кучеренко про скандал зі "слугою народу" Ткаченком

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      Олексій Кучеренко / Фото з соцмереж

      Депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на "слугу народу" Максима Ткаченка, який обматюкав його у Верховній Раді. Однак соратник Тимошенко готовий забрати заяву, якщо Ткаченко вибачиться перед ним.

      Про це він розповів в коментарі 24 каналу. За його словами, є декілька причин, чому він написав заяву в поліцію. 

      На часі: Нардеп Кучеренко написав заяву в поліцію на "слугу народу" Ткаченка

      "По-перше, треба дітям щось пояснити на запитання: "А хто це, тату?". По-друге, в мене є свої виборці, вони мене делегували у Верховну Раду, а не цей так званий депутат буде пояснювати та розповідати, де і кому їхати. Але, якщо він зрозуміє, що треба вибачитись, то я відкличу цю заяву, бо я абсолютно конструктивна людина", – пояснив Кучеренко. 

      Я вважаю, що це хуліганство і штраф там тисячу гривень, то хай платить в бюджет,
      – наголосив нардеп. 

      На запитання журналіста, що Ткаченко сказав йому у Раді, Кучеренко відповів: "Включайте фейсбук і подивіться. Казав, що буде "звіздити".

      Також соратник Тимошенко додав: "Але я не боюсь цього депутата, я таких бачив тисячі".

      Олексій Кучеренко прокоментував скандал з Максимом Ткаченком: відео

      Що відомо про сварку Кучеренка і Ткаченка?6 лютого під час розгляду законопроєкту про ринок землі у Раді між депутатами сталась гучна перепалка. Нардеп зі "Слуги народу" Максим Ткаченко закликав соратника Тимошенко Олексія Кучеренка "іти додому, поїхати відпочити до Трускавця, бо його час вже вийшов".

      У відповідь Кучеренко назвав Ткаченка "малолітнім клоуном". "Слуга народу" обурився таким словам і обматюкав колегу: "Зараз за клоуна, бл*дь! За клоуна ви зараз пи*ди отримаєте. Ви зрозуміли?". Згодом парламентарів таки заспокоїли.

      Сварка між Ткаченком і Кучеренком: відео (18+)

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Ринок землі Слуга народу ВО Батьківщина Верховна Рада
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