Скандал у Раді: Нардеп Кучеренко написав заяву в поліцію на "слугу народу" Ткаченка

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на депутата зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який грубо обматюкав його у Верховній Раді 6 лютого. На думку соратника Тимошенко, поведінка його колеги є "хуліганською".

Копію заяви Кучеренко опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Окрім поліції, він планує подати аналогічну заяву щодо конфлікту з Ткаченком до Комітету з регламенту і депутатської етики ВР.

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"Я завжди розумів, що таке старші і досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль. Саме тому я подав заяву в поліцію з приводу інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганською поведінкою", – повідомив Кучеренко.

Окрім того, нардеп "Батьківщини" готовий забрати заяву з поліції проти колеги з Ради, але є умова.

Якщо завтра з трибуни ВР депутат Ткаченко вибачиться переді мною особисто і в моїй особі всьому поколінню, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець, я відкличу свої заяви і взагалі забуду про цей інцидент. В іншому випадку гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця,

– наголосив депутат.

Довідка! Кучеренко написав заяву у поліцію на Ткаченка через дрібне хуліганство – стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її порушення передбачає покарання у вигляді штрафу.

Що відомо про сварку Кучеренка і Ткаченка? Народні депутати посварилися у Верховній Раді 6 лютого під час розгляду законопроєкту про ринок землі. "Слуга народу" Максим Ткаченко підійшов до депутата "Батьківщини" Олексія Кучеренка і закликав його "іти додому, поїхати відпочити до Трускавця, бо його час вже вийшов" (Кучеренко був депутатом чотирьох скликань та міністром в уряді Тимошенко).



У відповідь Кучеренко назвав Ткаченка "малолітнім клоуном". "Слуга народу" обурився таким словам і обматюкав колегу: "Зараз за клоуна, бл*дь! За клоуна ви зараз пи*ди отримаєте. Ви зрозуміли?". Згодом парламентарів таки заспокоїли.

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