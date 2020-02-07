08:52
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Скандал у Раді: Нардеп Кучеренко написав заяву в поліцію на "слугу народу" Ткаченка

      6695 Читать новость на русском
      Нардеп Кучеренко подав заяву у поліцію на "слугу народу" Ткаченка / Колаж 24 каналу

      Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на депутата зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який грубо обматюкав його у Верховній Раді 6 лютого. На думку соратника Тимошенко, поведінка його колеги є "хуліганською".

      Копію заяви Кучеренко опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Окрім поліції, він планує подати аналогічну заяву щодо конфлікту з Ткаченком до Комітету з регламенту і депутатської етики ВР.

      Головна: За клоуна отримаєш пи*ди: скандал депутатів у Раді потрапив на відео

      "Я завжди розумів, що таке старші і досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль. Саме тому я подав заяву в поліцію з приводу інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганською поведінкою", – повідомив Кучеренко.

      Окрім того, нардеп "Батьківщини" готовий забрати заяву з поліції проти колеги з Ради, але є умова.

      Якщо завтра з трибуни ВР депутат Ткаченко вибачиться переді мною особисто і в моїй особі всьому поколінню, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець, я відкличу свої заяви і взагалі забуду про цей інцидент. В іншому випадку гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця,
      – наголосив депутат.

      Довідка! Кучеренко написав заяву у поліцію на Ткаченка через дрібне хуліганство – стаття 173  Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її порушення передбачає покарання у вигляді штрафу.

       

      Що відомо про сварку Кучеренка і Ткаченка? Народні депутати посварилися у Верховній Раді 6 лютого під час розгляду законопроєкту про ринок землі. "Слуга народу" Максим Ткаченко підійшов до депутата "Батьківщини" Олексія Кучеренка і закликав його "іти додому, поїхати відпочити до Трускавця, бо його час вже вийшов" (Кучеренко був депутатом чотирьох скликань та міністром в уряді Тимошенко).

      У відповідь Кучеренко назвав Ткаченка "малолітнім клоуном". "Слуга народу" обурився таким словам і обматюкав колегу: "Зараз за клоуна, бл*дь! За клоуна ви зараз пи*ди отримаєте. Ви зрозуміли?". Згодом парламентарів таки заспокоїли.

      Сварка між Ткаченком і Кучеренком: відео (18+)

       

      У США підтвердили, що за наказом Трампа ліквідували ватажка "Аль-Каїди" в Ємені
      сьогодні
      2110
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Верховна Рада Скандал Слуга народу ВО Батьківщина Поліція Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього
      Анна Маляр 817
      сьогодні , 07:04 Як не стати жертвою шахраїв у інтернеті: 5 поширених схем аферистів
      Ярослав Голобородько 1491
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1272
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      879
      6 лютого , 22:00 Час розірвати з минулим: я – за ринок землі!
      Дмитро Кулеба 616
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук