ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро российскому активисту, который отсидел за плевок в портрет Путина

Европейский суд по правам человека встал на сторону российского активиста Дмитрия Каруева. Ранее мужчину наказали за плевок в портрет президента России Владимира Путина еще в 2012 году.

Каруев получил наказание в виде 15 суток ареста – это максимальное наказание по статье о хулиганстве.

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Что именно сделал активист

В мае 2012 года накануне инаугурации Путина на третий президентский срок Каруев и другие активисты установили его портрет перед общественной приемной партией "Единая Россия" и положили у фотографии 2 гвоздики. Караев поднял портрет и плюнул на него.

Уже через несколько часов полиция задержала Каруева и составила на него протокол по статье 20.1 о мелком хулиганстве. Суд в Чебоксарах отклонил жалобу на арест, заявив, что Каруев проявил "явное неуважение к обществу, граждане которого на всеобщих выборах избрали главу своего государства – президента России Путина В. В."

ЕСПЧ признал арест незаконным

Каруев пожаловался в ЕСПЧ на нарушение права на свободу выражения взглядов. Европейский суд признал, что российские власти нарушили право активиста. Речь идет о статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ также присудил Каруеву 2,4 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.