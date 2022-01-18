Каруєв отримав покарання у вигляді 15 діб арешту – це максимальне покарання за статтею про хуліганство.

Важливо ЄС продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік

Що саме зробив активіст

У травні 2012 року напередодні інавгурації Путіна на третій президентський термін Каруєв та інші активісти встановили його портрет перед громадською приймальною партією "Єдина Росія" та поклали до фотографії 2 гвоздики. Караєв підняв портрет і плюнув на нього.

Вже за кілька годин поліція затримала Каруєва та склала на нього протокол за статтею 20.1 про дрібне хуліганство. Суд у Чебоксарах відхилив скаргу на арешт, заявивши, що Каруєв виявив "явну неповагу до суспільства, громадяни якого на загальних виборах обрали главу своєї держави – президента Росії Путіна В.В."

ЄСПЛ визнав арешт незаконним

Каруєв поскаржився в ЄСПЛ на порушення права на свободу вираження поглядів. Європейський суд визнав, що російська влада порушила право активіста. Мовиться про статтю 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

ЄСПЛ також присудив Каруєву 2,4 тисячі євро як компенсацію судових витрат.