ЕСПЧ признал незаконными действия руководителя САП по делу адвоката беглого олигарха Онищенко

Адвокат беглого экс-нардепа Александра Онищенко, по решению Европейского суда по правам человека, получит от государства Украина 15 тысяч евро за то, что в 2016 году работая руководителем группы детективов НАБУ Клименко небрежно расследовал жалобу Александра Сергиенко (адвоката нардепа) о жестоком обращении.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на колонку политолога Владимира Сонюка для издания Цензор.НЕТ. Соответствующее Решение ЕСПЧ было опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ от 7 ноября 2024 года.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Сергиенко против Украины" (заявление №72678/16), признав нарушение прав адвоката Александра Сергиенко со стороны НАБУ.

Обстоятельства этого дела напрямую связаны с другой известной коррупционной схемой в компании "Укргаздобыча". Интересы бывшего нардепа Александра Онищенко в этом деле представлял адвокат Александр Сергиенко.

Последний вместе с Онищенко проходит как обвиняемый по делу о махинациях с газом. По данным следствия, подозреваемые, включая Сергиенко, участвовали в получении газа по соглашению о совместной деятельности, что было квалифицировано как хищение и подделка документов.

В июне 2016 года Сергиенко арестовали и взяли под стражу. В сентябре того же года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Однако на следующий день, во время перевозки его из СИЗО домой, НАБУ повторно арестовало его по новому подозрению.

Через три дня суд легализовал новый арест (постановил задержать Сергиенко в рамках нового расследования). Адвокат сразу обжаловал такое решение, но апелляцию пришлось ждать почти месяц. В конце концов жалоба была отклонена.

Во время этого ареста адвокат получил телесные повреждения, в частности синяки на груди, руках и носу, что были зафиксированы при возвращении в СИЗО.

Суд обязал расследовать вероятное жестокое обращение и НАБУ даже начало производство. Но правоохранители установили, что Сергиенко во время задержания вел себя неадекватно. Поэтому во время конфликта служащие только ответили на сопротивление адвоката, использовав наручники. Расследование закончилось тем, что действия офицеров НАБУ признали законными, а состав преступления отсутствует.

После этого Сергиенко решил обратиться в ЕСПЧ. В свою очередь ЕСПЧ установил, что расследование жалоб заявителя на жестокое обращение не соответствовало требованиям независимости и эффективности, поскольку его проводил тот же орган (НАБУ), что осуществлял расследование против него. Кроме того, государство Украина не предоставило достаточных доказательств для опровержения утверждений заявителя о жестоком обращении.

Суд признал, что 28-дневный срок рассмотрения апелляции на решение о содержании под стражей является слишком длительным, что нарушает право на быстрое судебное разбирательство законности задержания.

Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить Сергиенко 15 тысяч евро компенсации за нарушение его прав.

Владимир Сонюк пишет, что адвокаты Онищенко надеются на то, что это решение поможет развалить "газовое дело", потому что ЕСПЧ указало на грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав как фигурантов, так и адвокатов.

Таким образом Клименко, который возглавлял группу детективов, фактически способствовал и руководил действиями, направленными на нарушение права человека, предусмотренного ст.3 Конвенции. Очевидно, чувствует себя на должности Клименко неплохо, так как убытки по решению ЕСПЧ будет возмещать государство, а не тогдашний руководитель детективов НАБУ,

– объясняет Владимир Сонюк.

Этот простой пример, говорит Владимир Сонюк, еще раз показывает низкую эффективность антикоррупционных расследований то ли из-за недостаточной профессиональной компетентности, то ли из-за обычной халатности, то ли коррумпированности "антикоррупционных" органов, расплачиваться за которую приходится бюджетными деньгами, то есть средствами налогоплательщиков.