ЕСПЧ требует у России остановить ликвидацию "Мемориала"

Европейский суд по правам человека против того, чтобы в России ликвидировали правозащитный центр "Мемориал". Там ведь еще не рассмотрели жалобу на соответствующее российское законодательство.

Дело в том, что "Мемориал" и "Международный мемориал" в России признаны "иностранными агентами". И именно с этим связан запрет российских судов на деятельность организаций.

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ЕСПЧ требует остановить ликвидацию "Мемориала" в России

Европейский суд по правам человека предъявил России требование – не выполнять решений судов о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал".

Российские суды приказали ликвидировать эти правозащитные организации, потому что они являются "иностранными агентами". В России есть закон, определяющий такими "агентами" большинство независимых СМИ страны и многие другие организации.

"иностранный агент" – это юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в одной стране, но работающее в интересах другой. По меньшей мере, так пишет русская Википедия.

В ЕСПЧ отметили, что:

Ликвидировать указанные организации можно, но после того, как суд по правам человека рассмотрит жалобу на российское законодательство об иностранных агентах.

Которую, кстати, именно "Международный мемориал", "Мемориал" и другие российские некоммерческие организации и подавали в ЕСПЧ – еще в 2013 году.

Кратко о ликвидации "Мемориала" в России

28 декабря российский суд отдал приказ ликвидировать "Международный Мемориал". А 29 декабря – правозащитный центр "Мемориал". Это едва ли не старейшие правозащитные организации России, к тому же исследовавшие репрессии в СССР.

Против такого решения России выступили уже общественные деятели с мировым именем, США, Евросоюз и Совет Европы.

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