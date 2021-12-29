Как подчеркнул главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, Европа выражает сожаление относительно решения верховного суда России ликвидировать "Международный Мемориал". По его убеждению, учреждение играло важную роль.

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ЕС выражает сожаление по поводу решения верховного суда России ликвидировать "Международный мемориал", играл важную роль в защите памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека,

– заявил Боррель.

Позиция США

Госдеп заявил, что "Мемориал" является одной из старейших и наиболее авторитетных организаций в этой сфере в России. Ведь 30 лет исследователи "Международного мемориала" искали имена и истории миллионов жертв советских репрессий и работали над исторической справедливостью. В Госдепе отметили, что организацию закрыли через год после того, как в России еще более осложнилось положение независимого гражданского общества.

США также заявляют, что для них тревожными являются попытки России закрыть еще один правозащитный центр "Мемориал". Госдеп называет преследование обоих наступлением благородное дело и правозащитную работу в целом.

Народ России и память миллионов пострадавших от советских репрессий заслуживают лучшего,

– подчеркивает Госдеп.

Также США выразили солидарность со всеми, кого преследуют в России за попытку реализовать свои права на свободу выражения и собрания. Также поддерживают тех, кто оказался в тюрьме по обвинениям по политическим мотивам.

Что известно о ситуации с правозащитным центром

Одну из старейших правозащитных организаций России "Международный мемориал" ликвидировал верховный суд по обращению генпрокуратуры. Она изучала репрессии в СССР.

В ведомстве объясняли свои действия тем, что, мол, "Международный Мемориал" неоднократно нарушал требования законодательства в отношении "иностранных агентов". Представитель Генпрокуратуры убеждал, что организация якобы создает "лживый образ СССР".

Представители организации отвергали претензии генпрокуратуры и отмечали, что законных оснований для ликвидации организации нет. Как заявлял председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский, организация будет обжаловать решение.

Также в октябре в Москве полиция закрывала в офисе правозащитного центра "Мемориал" 20 сотрудников организации и гражданина Польши. Он привез для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд.

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