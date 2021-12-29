Як підкреслив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, Європа висловлює жаль щодо рішення верховного суду Росії ліквідувати "Міжнародний меморіал". На його переконання, установа відігравала важливу роль.
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ЄС висловлює жаль з приводу рішення верховного суду Росії ліквідувати "Міжнародний меморіал", що відігравав важливу роль у захисті пам’яті про політичні репресії і порушення прав людини,
– заявив Боррель.
Позиція США
Держдеп заявив, що "Меморіал" є однією з найстаріших і найбільш авторитетних організацій у цій сфері в Росії. Адже 30 років дослідники "Міжнародного меморіалу" шукали імена та історії мільйонів жертв радянських репресій і працювали над історичною справедливістю. У Держдепі зауважили, що організацію закрили через рік після того, як у Росії ще більше ускладнилось становище незалежного громадянського суспільства.
США також заявляють, що для них тривожними є спроби Росії закрити ще один правозахисний центр "Меморіал". Держдеп називає переслідування обох наступом шляхетну справу і правозахисну роботу загалом.
Народ Росії та пам’ять мільйонів постраждалих від радянських репресій заслуговують на краще,
– наголошує Держдеп.
Також США висловили солідарність з усіма, кого переслідують у Росії за спробу реалізовувати свої права на свободу вираження поглядів і зібрання. Також підтримують тих, хто опинився у в'язниці за звинуваченнями з політичних мотивів.
Що відомо про ситуацію зі правозахисним центром
- Одну з найстаріших правозахисних організацій Росії "Міжнародний меморіал" ліквідував верховний суд за зверненням генпрокуратури. Вона вивчала репресії у СРСР.
- У відомстві пояснювали свої дії тим, що, мовляв, "Міжнародний Меморіал" неодноразово порушував вимоги законодавства стосовно "іноземних агентів". Представник генпрокуратури переконував, що організація начебто створює "брехливий образ СРСР".
- Представники організації відкидали претензії генпрокуратури і наголошували, що законних підстав для ліквідації організації немає. Як заявляв голова правління "Міжнародного Меморіалу" Ян Рачинський, організація оскаржуватиме рішення.
- Також у жовтні у Москві поліція зачиняла в офісі правозахисного центру "Меморіал" 20 співробітників організації та громадянина Польщі. Він привіз для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" режисерки Аґнєшки Голланд.
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