Річ у тім, що "Меморіал" та "Міжнародний меморіал" у Росії визнані "іноземними агентами". І саме з цим пов'язана заборона російських судів на діяльність цих організацій.
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ЄСПЛ вимагає зупинити ліквідацію "Меморіалу" у Росії
Європейський суд із прав людини висунув Росії вимогу – не виконувати рішень судів про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" та правозахисного центру "Меморіал".
Російські суди наказали ліквідувати ці правозахисні організації, бо вони буцімто є "іноземними агентами". У Росії є закон, який визначає такими "агентами" більшість незалежних ЗМІ країни та багато інших організацій.
У ЄСПЛ зазначили, що:
- Ліквідувати зазначені організації можна, але хіба після того, як суд із прав людини розгляне скаргу на російське законодавство про іноземних агентів.
- Яку, до слова, саме "Міжнародний меморіал", "Меморіал" та інші російські некомерційні організації й подавали до ЄСПЛ – ще у 2013 році.
Коротко про ліквідацію "Меморіалу" в Росії
- 28 грудня російський суд наказав ліквідувати "Міжнародний Меморіал". А 29 грудня – правозахисний центр "Меморіал". Це чи не найстаріші правозахисні організації Росії, які до того ж досліджували репресії в СРСР.
- Проти такого рішення Росії виступили вже громадські діячі зі світовим ім'ям, США, Євросоюз та Рада Європи.
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