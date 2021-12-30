Річ у тім, що "Меморіал" та "Міжнародний меморіал" у Росії визнані "іноземними агентами". І саме з цим пов'язана заборона російських судів на діяльність цих організацій.

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ЄСПЛ вимагає зупинити ліквідацію "Меморіалу" у Росії

Європейський суд із прав людини висунув Росії вимогу – не виконувати рішень судів про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" та правозахисного центру "Меморіал".

Російські суди наказали ліквідувати ці правозахисні організації, бо вони буцімто є "іноземними агентами". У Росії є закон, який визначає такими "агентами" більшість незалежних ЗМІ країни та багато інших організацій.

У ЄСПЛ зазначили, що:

  • Ліквідувати зазначені організації можна, але хіба після того, як суд із прав людини розгляне скаргу на російське законодавство про іноземних агентів.
  • Яку, до слова, саме "Міжнародний меморіал", "Меморіал" та інші російські некомерційні організації й подавали до ЄСПЛ – ще у 2013 році.

Коротко про ліквідацію "Меморіалу" в Росії

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