Есть 2 уважительные причины, чтобы не вернуться в Украину, – Вениславский о мужчинах за границей

В Украине могут внести изменения о правовом режиме военного положения. Речь идет о том, что президент должен предусмотреть сроки, когда военнообязанные должны вернуться в Украину.

Об этом в эфире 24 канала сказал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что есть вариант, когда, например, мужчины из первой очереди мобилизации должны вернуться в течение пятнадцати дней, второй – в течение тридцати и третьей – в течение шестидесяти.

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"То есть это компетенция президента с точки зрения тех угроз, которые встают перед территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Если же этого не отметят, то все военнообязанные мужчины и подлежащие призыву должны вернуться в течение 15 дней", – сказал Вениславский.

Кто может не возвращаться

По словам депутата, в указе президента определят первоочередные меры, которые необходимы для отбивания агрессии. Следует сделать невозможными ужасы, что произошли с Украиной. Вениславский согласился, что ситуация неоднозначна и люди из-за этого напряглись.

В законопроекте предусмотрели 2 уважительные причины, чтобы не возвращаться из-за границы. Это пребывание на лечении за границей и пребывание в официальной командировке. Остальное является предметом оценок, потому что суд может учесть и другие уважительные обстоятельства,

– заявил Вениславский.

За отказ возвращаться в Украину будет предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Вениславский отметил, что не совсем корректно говорить, что все должны сразу вернуться. Есть определенные категории военнообязанных, в которых нуждается Украина.

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