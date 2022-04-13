Про це в ефірі 24 каналу сказав член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що є варіант, коли, наприклад, чоловіки з першої черги мобілізації мають повернутися протягом п'ятнадцяти днів, другої – протягом тридцяти й третьої – протягом шістдесяти.

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"Тобто це компетенція президента з точки зору тих загроз, які постають перед територіальною цілісністю й суверенітетом України. Якщо ж цього не зазначать, то всі військовозобов'язані чоловіки й ті, що підлягають призову, мають повернутися протягом 15 днів", – сказав Веніславський.

Хто може не повертатись

За словами депутата, в указі президента визначать першочергові заходи, які необхідні для відбиття агресії. Слід унеможливити ті жахи, що відбулися з Україною. Веніславський погодився, що ситуація неоднозначна і люди через це напружились.

У законопроєкті передбачили 2 поважні причини, щоб не повертатися з-за кордону. Це перебування на лікуванні за кордоном і перебування в офіційному відрядженні. Решта є предметом оцінок, бо суд може врахувати й інші поважні обставини,

– заявив Веніславський.

За відмову повертатися до України передбачать покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Веніславський зазначив, що не зовсім коректно говорити, що всі одразу мають повернутися. Є певні категорії військовозобов'язаних, яких потребуватиме Україна.

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